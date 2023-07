La mentira de Feijóo sobre las pensiones ha metido de lleno el asunto de su revalorización en la campaña electoral. El líder del PP no dijo la verdad en la entrevista de 'TVE' en la que que sostuvo que su partido siempre revalorizó las subió con el IPC, cuando al menos en tres años los 'populares' no lo hicieron.

Gobierno de Zapatero

Entonces, ¿quién, cuándo y cuánto ha revalorizado las pensiones en España con el IPC? Empezamos en 2008, en la segunda legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Era el primer año de la gran crisis financiera que asoló al mundo y la inflación estaba disparada: con el IPC en el 4,1%, las pensiones se revalorizaron al 2%, con lo que perdieron más de dos puntos de poder adquisitivo.

En 2009, con una inflación negativa del 0,3%, las pensiones subieron dos puntos, con lo que los pensionistas esta vez ganaron más de dos puntos de poder adquisitivo. En 2010, sin embargo, las pensiones volvieron a perder un 0,8% de poder adquisitivo y en 2011, con la inflación en el 3,2%, la mayoría de las pensiones no subieron nada, sino que quedaron congeladas. Entonces, el propio Zapatero anunció en el Congreso que se suspendería la revalorización de las pensiones para 2011.

Gobierno de Rajoy

A finales de 2011 hubo cambio de gobierno, llegó el PP de Mariano Rajoy y en 2012 se estrenó con su primera revalorización de las pensiones. Sin embargo, su Ejecutivo también se quedó corto y los pensionistas, de nuevo, perdieron poder adquisitivo: casi un punto y medio. La entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría comunicó en ese momento que no había dinero para más así: "El Gobierno no puede hacer frente,por la situación de la Tesorería de la Seguridad Social, a una actualización del 1,9%".

En los siguientes años, ocurrió más de lo mismo: el PP siguió con el ritmo de subida del 1%, pero el IPC seguía más alto, lo que supuso más pérdidas de poder adquisitivo. Así, en 2012 y 2013 las pensiones no se revalorizaron conforme al IPC -situado en el 2,4 y el 1,4% en esos dos años, respectivamente- como aseguró Feijóo. En 2014 y 2015, como la inflación fue negativa, sí ganaron algo de poder adquisitivo: 0,5 y 0,8 puntos.

En la segunda legislatura de Rajoy, con la misma fórmula de la revalorización de un cuarto de punto, en 2016 las pensiones ganaron medio punto de poder adquisitivo, pero en 2017 perdieron casi dos (un 1,8%). En 2018, con las pagas compensatorias los pensionistas ni ganaron ni perdieron poder adquisitivo. Así, en los años de Rajoy hubo más años con pérdida de poder adquisitivo que con subidas y el propio Feijóo hablaba en 2018 de "semicongelación" de las pensiones.

Gobierno de Sánchez

En ese momento irrumpe Pedro Sánchez en La Moncloa. En 2019, los pensionistas ganaron casi un punto de poder adquisitivo; en 2020, con una inflación negativa, volvieron a ganar más de un punto. En 2021, sin embargo, las cuentas se complican: con el IPC en el 3,1%, las pensiones subieron con la paga compensatoria un 2,5, por lo que los pensionistas perdieron seis décimas de poder adquisitivo.

En 2022, se produce el drama: el IPC alcanza el 8,4% y las pensiones solo se habían revalorizado un 2,5%. Esto supuso seis puntos de pérdida de poder adquisitivo que el Gobierno quiere compensar con una subida este 2023 del 8,5%. El cambio más relevante, sin embargo, es el cambio de modelo, de tal forma que las pensiones ya no se revalorizarán en base a previsiones, sino a posteriori, cuando ya se sepa el dato definitivo de la inflación de todo el año.

En concreto, Sánchez anunció la aprobación de un real decreto "por el que todas las pensiones se van a beneficiar de un incremento del 8,5%": "En total estamos hablando de más de 11 millones de pensiones que se van a revalorizar para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de nuestros mayores", precisó.

La "inexactitud" de Feijóo

Así las cosas, Feijóo ha elegido la palabra "inexactitud" para definir el dato falso que esgrimió en 'TVE': "Yo no mentí ni miento y si alguna vez digo alguna cosa que no es correcta, no es fruto de la mentira, sino es fruto de inexactitud", ha aducido.

¿Cuánto dinero representa esa "inexactitud" de Feijóo? ¿Cuánto dinero perdió un pensionista en 2012, 2013 y 2017 por no revalorizar las pensiones al IPC? Si tomamos la pensión media en España en 2012, eran algo menos de 14.000 euros al año. La inexactitud de Feijóo se traduce ese año en 185 euros menos en la cuenta corriente. En total, en esos tres años, la pérdida fue de unos 500 euros.