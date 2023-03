En medio de la lucha por la igualdad, la coalición se encamina hacia uno de sus mayores choques de toda la legislatura. En unas horas se vota en el Congreso el primer paso para la reforma de la ley del 'solo sí es sí', la que intenta detener las rebajas de penas a delincuentes sexuales. A esta hora, no hay acuerdo. ¿Pueden lograrlo aún? Parece muy difícil escuchando lo que se han dicho en las últimas horas. Unidas Podemos acusa al PSOE de "traicionar al feminismo".

La Secretaria General de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra asegura que aunque el PSOE se califique como feminista da "gato por liebre a la gente" si vota la reforma de la ley de libertad sexual con el PP y Vox "para volver al Código Penal de la manada". "Hay una tradición política española bastante deplorable que hemos tratado de erradicar completamente que es tratar a la gente como si fuera idiota", sentenciaba Belarra.

Unas palabras que no sentaban bien al ala socialista del Gobierno. "Yo no voy de nada en la vida. de verdad. Únicamente voy de una persona que llevo toda mi vida trabajando en este ámbito y que cuando he evidenciado el dolor que esto provoca en las víctimas he asumido una enorme responsabilidad de poner una solución encima de la mesa", defendía la ministra de Justicia, Pilar Llop.

Tono más conciliador el de la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto: "Volver atrás es una traición al movimiento feminista. Y por eso desde aquí queremos hacer una última llamada al PSOE para que recapacite".

Pese a las críticas, el PSOE defiende su reforma. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero defendía el cambio así: "Este partido cuando ve que en la práctica, una ley, más allá de su formulación, no se corresponde con lo que quiere, la rectifica".