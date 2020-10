La aplicación Radar COVID ya está operativa en toda España. Es la herramienta digital que permite rastrear los contactos de un positivo a través del móvil.

'Radar COVID' no guarda ni la ubicación, ni el número de teléfono ni la identidad del positivo, pero para que sea eficaz se la tienen que bajar ocho millones de personas y, de momento, son menos de cinco.

En laSexta Clave te explicamos paso a paso cómo bajártela. Lo primero que hay que hacer es entrar en la tienda de aplicaciones de nuestro móvil: Google Play en el caso de Android y APP Store si es iOs (iPhone). Dentro de la tienda de aplicaciones buscamos 'radar COVID' y pulsamos el botón de instalar.

Pero, ¿cómo funciona? Para que sea efectiva tenemos que tener encendido nuestro bluetooth, sino no servirá de nada. Del mismo modo, es necesario que lo tenga encendido el contacto con el que nos encontramos.

Nuestros móviles se conectarán e intercambiarán información relevante como, por ejemplo, si estamos más de 15 minutos con esa persona o si no mantenemos la distancia mínima de dos metros. Una información que será útil para los rastreadores.

En caso de que esa persona diera positivo tras reunirse con nosotros, la aplicación nos mandará un mensaje: "Has estado en contacto con una persona contagiada de COVID-19". Con anterioridad, habrá medido el tiempo de exposición y valorado si es posible el contagio.

La aplicación nos informará el día en el que tuvimos contacto con esa persona, sin señalar el teléfono, la aplicación ni el nombre de esa persona. A partir de ahí, la aplicación marcará los pasos a seguir: llamar a tu centro de salud y guardar la cuarentena de 14 días.

En caso de que seamos nosotros los positivos en COVID, así deberemos indicarlo en la aplicación. Para ello hay una tecla que informa: 'enviar tu diagnóstico positivo'. Tras ello, habrá que introducir la fecha de realización de la PCR y el código que están dando los centros de salud.

Sin embargo, no todos los centros de salud reparten esos códigos. La mayoría por desconocimiento. "Fui a informar del positivo en la aplicación, pero me pedía un código para validar el positivo. Se supone que me lo tenía que dar el personal sanitario, pero quienes me estuvieron atendiendo no sabían nada de ese código", ha asegurado un paciente.