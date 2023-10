El 23 de agosto de 2023, la misión espacial de la India Chandrayaan-3 alunizó con éxito en el polo sur de la Luna. Y se convirtió en el primer país en aterrizar una nave no tripulada en la superficie de la cara más meridional del satélite, nunca antes explorada. O al menos era así hasta ahora. Porque China dice que todo es mentira. Lo ha dicho el científico chino, Ouyang Ziyuan, que ha señalado que quizá ha alunizado, pero no donde dicen. Entonces, ¿miente la India?

Sí. Si hacemos caso a lo que ha dicho el mayor experto aeronáutico de China. Según los cálculos chinos, la India habría situado su sonda a 69 grados latitud sur. Cuando el polo sur está entre los 88,5 y los 90 grados de latitud. Si esto es cierto, el éxito celebrado por la India no sería tal. El polo sur de la Luna es un gran cráter, donde hay que hacer unas maniobras complicadísimas para llegar. Eso consume mucho combustible. Y por eso es tan complicado colocar una nave en el polo sur de la luna. Sin embargo, la India sí ha hecho algo que nadie había logrado nadie antes: es el país que más se ha acercado al polo sur. Rusia lo intentó, pero su misión se estrelló dos semanas antes de que aterrizase el Chandrayaan-3.

Unos pocos metros hacen que la misión ya no sirva. De momento, las mediciones que se habían realizado quedan anuladas. En el polo sur se dan temperaturas cercanas a menos 250 grados. Y allí se busca hielo. Si se encontrase, esto cambiaria la historia de los viajes a la Luna. Porque a través de ese hielo, se puede conseguir agua. Y ese agua podría transformarse en energía que hiciese que las naves que mandamos al satélite pudiesen regresar o incluso ir a otro planeta tras hacer escala en la luna. Ahí está la esencia de la misión. Ese hielo solo puede estar en el polo sur de la Luna. Y si la sonda no ha aterrizado allí, no podrá descubrirlo. Por tanto, no hay nada que celebrar, según los chinos.

De todas maneras, el país asiático es el cuarto que ha llegado a la Luna. Y lo ha hecho con un presupuesto muy bajo. Estados Unidos, la extinta Unión Soviética y China eran los únicas naciones que habían llegado allí. La India ha llegado con un presupuesto de 75 millones de dólares, demostrando que hay esperanza para los países en vías de desarrollo. Pero hay que tener en cuenta que la NASA tiene un programa para mandar allí una gran flota. Viajarán astronautas, que vivirán allí, para investigar los recursos lunares.