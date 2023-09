"Más gente que ningún otro acto político en la democracia". Esa es la conclusión que ha sacado el Partido Popular del acto que organizó ayer contra la amnistía. Sin embargo, se trata de un bulo. Según las cifras que da el PP, al acto asistieron más de 60.000 personas. Lo que supone una diferencia de 20.000 personas respecto a los datos que ha calculado la delegación del Gobierno, que lo data en 40.000 asistentes.

Sea como fuere, son cifras que están muy alejadas de las de otros mítines políticos en nuestro país. Por ejemplo, en octubre de 1982, Felipe González reunió en Sevilla a 100.000 personas durante la campaña electoral. Y en esa misma fecha, según las crónicas de entonces, el acto de cierre de campaña del propio González, en la Ciudad Universitaria de Madrid, llegó a congregar a medio millón de personas. Además, la afirmación del PP se desmonta incluso con su propia hemeroteca. En 1996, al mitin de José María Aznar, celebrado en el estadio de Mestalla (Valencia), acudieron 55.000 personas. Y 15.000 se quedaron fuera. En total: 75.000 personas, según los datos de la policía.

Ahora, el PP dice que lo de ayer fue un mitin, no una manifestación. Porque, claro, si lo comparamos con otras manifestaciones, tampoco sale ganando. En la del año pasado en favor de la sanidad publica, celebrada también en Madrid, se movilizaron 200.000 personas. Fue contra la gestión del Partido Popular. Y el PP la calificó de "fracaso". Y este año mucha gente también calificó de "fracaso" la diada, convocada por asociaciones independentistas, a la que asistieron 115.000 personas. Casi el triple que al acto del PP de ayer.

Además, teniendo en cuenta que en España hay 48.345.223 de personas y al acto asistieron 40.000, como dice delegaciones del gobierno, eso significa que 48.305.223 se quedaron en casa o no fueron. Y este calculo es importante hacerlo. Porque hoy, el PP lucía a 40.000 personas, pero hace una década, cuando gobernaba Mariano Rajoy, lo importante era los que no estaban ni en el 15M ni rodeaban el Congreso. El expresidente del Gobierno pidió "un reconocimiento a la mayoría de españoles que no se manifiesta". Y llegó a señalar que esa mayoría silenciosa era "la inmensa mayoría de los 47 millones de personas que viven en España".