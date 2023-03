La invasión de Ucrania ha conectado este martes con la moción de censura de la ultraderecha contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Porque Ramón Tamames, el candidato a la moción de censura de Vox, nos ha sorprendido con su reparto de responsabilidades de esa guerra. Lo más polémico fue cómo deslizó que Estados Unidos es el causante de la invasión.

"Ojalá China sea parte de la solución... Que Europa debe tener política exterior propia y no estar tan subordinada a los intereses de Estados Unidos está claro... Pero quien ha invadido Ucrania es la Rusia de Vladimir Putin". Así se ha expresado el exdirigente del PCE. Unas declaraciones tan confusas que el presidente Sánchez ha reconocido no entender qué ha querido decir respecto a Ucrania.

También se ha enredado con otra guerra, pero una más remota. Ramón Tamames fue encarcelado por el franquismo, pero los años pasan. Y este martes ha sorprendido con su apuesta revisionista de la historia de España. Primero ha sostenido que en la Guerra Civil no hubo un bando bueno y uno malo. "En la nuestra, se cometieron atrocidades en los dos bandos tratando de limitarlas ahora prácticamente a uno de ellos", ha señalado Tamames, para después añadir que "en realidad la Segunda República fue una situación no tan angélica como pretenden demostrar actualmente".

A estas polémicas declaraciones, el presentador de laSexta Clave, Rodrigo Blázquez, ha contestado que "claro que hubo barbaridades en los dos bandos". "Pero no podemos igualarlos. La legitimidad estaba con la República y el golpe de Estado lo dieron los otros. Claro que la República no fue un remanso de paz, pero eso no puede servir para legitimar a los golpistas", ha manifestado Blázquez.

Tamames quería hablar de la Segunda República. Quería decirle al Congreso que en España la hemos idealizado cuando en realidad era un caos. No había terminado con esto Tamames su paseo por la historia de España. De esta historia de España con la que ha sorprendido en el Congreso, todavía tenía que poner una nueva fecha a la guerra civil: 1934, con la revolución. Cambió de fecha y también encontró un culpable.

Pedro Sánchez le decía en su intervención que defendía la moción de un partido heredero de Blas Piñar. Tamames respondía mencionando a Largo Caballero como uno de los responsables de la Guerra Civil. "Nadie sabe quién es Blas Piñar, tiene que ser una persona con muy mala idea la que le ha recordado a usted ese nombre hoy, pero, en cambio, Largo Caballero todo el mundo sabe que le llamaban el Lenin español. Se lo creyó y acabó en guerra civil porque es uno de los responsables de la Guerra Civil", ha señalado el economista en la Cámara Baja.