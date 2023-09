Han pasado casi doce años desde el anuncio del cese definitivo de la actividad armada de la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Y 26 desde el asesinato del concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, que provocó una manifestación masiva de la sociedad vasca contra ETA en la localidad vizcaína de Ermua, que supuso un antes y un después en nuestra historia reciente y que dio nombre al "espíritu de Ermua".

Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a la carga con ETA. Fue durante su discurso en el "gran acto" del Partido Popular contra la amnistía. En el que hizo un llamamiento a la ciudadanía para reeditar "el espíritu de Ermua". La líder del PP madrileño afirmó que el espíritu y la Transición española son "el objetivo" de los partidos independentistas catalanes: "La Transición es el objetivo, y el espíritu de Ermua, ese espíritu que llenó las calles de España de hombres y mujeres de manos blancas que pusimos la nuca, y ellos bajaron la cabeza. Además, pidió unidad a los españoles: "Nuestra unión es su derrota. ¿Vamos a dejar que ahora nos ganen dividiéndonos? De ninguna manera".

Estas palabras demuestran que Isabel Díaz Ayuso no ha entendido nada. Porque sin entrar a comparar, ni a pervertir, ni a ensuciar el espíritu de Ermua, como sí hace Ayuso, Ermua fue mucho más. Ermua fue un pueblo venciendo el miedo. Fue una unión cómo nunca se había visto del pueblo vasco y de España. Fue, para muchos, el fin de ETA, una banda terrorista, que por cierto, ya no existe. Fue el no sentirse solo. Y en Euskadi significó respirar libertad. Significó el sentirse acompañado y el que el dolor se compartía. Ni es patrimonio de un partido político, ni se puede manchar. El espíritu de Ermua fue la unidad social contra el terror y nos pertenece a todos. A los que salimos a la calle y a los que nos emocionamos. Para tener respeto a las cosas hay que conocerlas. Y si alguien necesita saber qué fue de verdad os recomendamos visualizar el programa 38 de la sexta temporada de laSexta Columna.