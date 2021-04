¿Cómo era la España de 1931? El gran éxito de aquel año iba a ser 'Por la puerta de Alcalá'. Con esta canción, Celia Gámez reventó los teatros de media España. Era la gran estrella en aquel momento con 'Las Leandras', pero no la única: también se escuchaba a Carlos Gardel. Y de la música a la literatura. En esa España que daba sus primeros pasos en la República ya se leía a Unamuno, Machado o Pío Baroja, pero también empezaba a formarse la Generación del 27, con nombres nuevos como Gerardo DIego y Federico García Lorca, que ese año montó el grupo de teatro 'La Barraca'.

Comparando ese contexto con el actual, cabe reseñar que en 1931 se publicaron 7.465 libros frente a los 87.264 que se publicaron en 2017. Pero también en el 31 el cine ya empezaba a tener cierta relevancia en España, teniendo en cuenta que en 1927 se llevó a cabo la primera película sonora, cuatro años antes. En esas fechas, sobresalían nombres de intérpretes como Aurora Redondo, Leocadia Alba o María Fernanda Ladrón de Guevara, quien tras una breve estancia en Hollywood que la encumbró en España se casó con Pedro Larrañaga.

Con ellos empezó una extensa saga de actores entre los que destacan familiares como Carlos o Amparo Larrañaga, o Luis Merló. Pero en aquellos tiempos no solo existían actores en pantalla; también existían intérpretes de voz porque hacía pocos años que había empezado el Radio Teatro. En 1931 se vivía el gran momento de la radio con reporteros estrella como Ramón Gómez de la Serna. Y por supuesto, también en 1931 había aficiones tan importantes para España como el fútbol o los toros.

¿Quiénes eran los mejores en 1931? Aquel año, el Madrid fútbol club (en ese momento no era el Real Madrid porque, con la república, quitaron la corona y se añadió la banda morada) ganó la primera liga de su historia. Este fue el orden de la clasificación: 2. AThletic Club; 3. F. C. Barcelona; 4. R. C. Santander; 5. Arenas de Guecho; 6. C. D. Español; 7. Valencia F. C.; 8. Dnostia F. C.; 9. C. D. Alavés; U. C. Irún.

Como curiosidad, en aquel año jugó el portero Zamora, que sigue dando nombre a día de hoy al premio al arquero menos goleado en cada temporada liguera. Por su parte, Domingo Ortega y Marcial Lalanda triunfaban en el mundo del toreo español.