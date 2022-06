PSOE, PP y Unidas Podemos han votado a favor de abolir la prostitución en España. Son partidos dispares que coinciden en sus posturas, lo mismo que ha ocurrido en el bando contrario a la proposición de ley del PSOE.

Ciudadanos, la CUP, Junts y Esquerra Republicana han votado en contra, coincidiendo en algunos de sus argumentos, centralizados en la misma idea. De este modo, la diputada de Ciudadanos Sara Giménez se ha preguntado "si las trabajadoras sexuales no tienen derecho a decidir".

Mientras, Mireia Vehí, de la CUP, ha asegurado que no hay consenso entre las mujeres sobre si la prostitución es violencia machista. "¿Es la prostitución voluntaria lo mismo que la explotación o la trata?", se ha preguntado por su parte Pilar Calvo, parlamentaria de Junts per Catalunya, que ha asegurado que no es así.

Pilar Valluguera, de ERC, ha explicado que "antes estaba muy bien visto" recibir prestaciones económicas: "Si eres una puta que lo haces en efectivo te enviamos a la Policía, pero si eres una amante que tiene un piso...". En este sentido ha destacado que "intentan imponer en qué casos es válido y no es válido ese consentimiento".