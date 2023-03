Visiblemente emocionado, el entrenador del Real Valladolid, José Rojo Martín 'Pacheta', ha firmado una lección de vida. ¿Por qué no jugó uno de sus futbolistas el último partido de su club? Porque tenía algo mucho más importante que hacer: ser padre.

"Si te dejan ver el nacimiento de un hijo, eso no hay nada más en la vida. Aquí ganamos, perdemos, pero el nacimiento de la vida, eso no tiene discusión alguna. No la tiene. El chico tiene que irse", defendía Pacheta.

El jugador al que se refiere es Javi Sánchez, habitual en el 11 titular de Pacheta. Las palabras del míster en la rueda de prensa posterior al partido contra el Espanyol se han hecho virales en redes sociales por su humanidad y sensibilidad.

"El partido de futbol, muy importante, lo ha jugado otro compañero, hemos ganado y el chico ha estado con su mujer. Todos felices", sentenciaba el entrenador.