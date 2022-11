Este martes, en Al Rojo Vivo, la secretaria general de AMYTS, Ángela Hernández, ha probado a llamar a Enrique Ruiz Escudero para mostrar su predisposición a sentarse para encontrar una solución a la huelga de sanitarios en Madrid. Al no cogerle el teléfono, Hernández ha decidido dejarle un mensaje en el contestador.

En laSexta Clave nos hemos 'apuntado' a este método y hemos llamado a la propia Hernández para conocer si ha tenido respuesta. Lo cierto es que no, Ruiz Escudero no ha devuelto la llamada a la secretaria general de AMYTS. "Esta mañana no respondió por WhatsApp, que estaba ocupado en una videollamada, y después de pasar toda la tarde esperando no nos ha llamado. Nos acusa de levantarnos de la mesa pero luego no devuelve una llamada telefónica", lamenta.

"Esta tarde hemos registrado una petición por escrito dirigida al consejero de Sanidad, al consejero de Hacienda y a la presidenta. Por nosotros que no quede... es un poco extraño todo esto", critica Hernández, que insiste que no hay ningún preacuerdo firmado con la Consejería.