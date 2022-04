Las eléctricas españoles declaran la guerra al Gobierno de coalición por sus medidas para intentar bajar el precio de la factura de la luz. Los presidentes de Iberdrola y Endesa, dos de las principales empresas del sector, han criticado con dureza lo que llaman "la intervención del mercado". Han llegado a negar que tengan beneficios extra gracias a los altos precios de la energía.

Carlos Bogas, Consejero delegado de Endesa, ha afirmado que son poco menos que una leyenda. "Las personas que han hablado de los beneficios caídos del cielo nunca han puesto un número ni nunca lo han podido demostrar. Es una leyenda demagógica desde mi punto de vista". Esto ha llevado a la periodista Laura López Valero a analizar los argumentos de las eléctricas en esta guerra con el Gobierno. ¿Es cierto que no existen los ingresos caídos del cielo?

Que se lo digan a la Comisión Europea o a la OCDE, porque estas dos instituciones han reconocido la existencia de esos beneficios que obtendrían las eléctricas por vender a 'precio de champán' la electricidad que se obtiene del agua. Hay, además, cifras concretas: en el desglose de lo que han ganado a cierre de 2021 sí se puede apreciar que tuvieron una cifra muy importante de beneficios: más de 6.000 millones de euros, lo que supone un 40% más que en 2020.

No obstante, aunque se trata de beneficios extraordinarios, no hay forma de saber con precisión cuántos de esos 6.000 millones podrían ser "beneficios caídos del cielo". La segunda prueba de la guerra entre las eléctricas y el Gobierno de coalición viene dada a raíz de las palabras del presidente de Iberdrola, que sostiene que en España no se pueden hacer negocios por culpa de las enormes regulaciones del mercado.

"España, y lo digo como español y me duele, tiene el gran honor de ser el país con más riesgo regulatorio de Europa", aseguró López Galán. Pero ¿es realmente nuestro país un infierno regulatorio? Lo cierto es que España ocupa el quinto lugar, por detrás de Alemania, Italia, Reino Unido y Portugal, en la tabla. Y si así fuera, nadie querría invertir en nuestro mercado eléctrico. Ese es el argumento del Ministerio de Transición Ecológica.

La propia vicepresidenta Teresa Ribera ha asegurado, citando un informe de 'Bloomberg', que somos el tercer mercado más atractivo en este sector después de Holanda y Dinamarca. En este sentido, la periodista López Valero responde a otra pregunta: ¿es nuestro país un infierno fiscal, según ha asegurado también el máximo dirigente de Iberdrola? Para ello, hay que comparar de nuevo la carga fiscal de la factura de la luz en España con la de nuestros vecinos europeos.

¿Qué se desgrana? Según útlimos datos (de Eurostat en 2021), seríamos los cuartos. Tienen más impuestos que nosotros los daneses, los alemanes y los portugueses. Y eso en 2021, pues no hay que olvidar que el Gobierno bajó los impuestos de la factura de la luz en los últimos meses. De cada 100 euros que pagamos en la factura, ¿cuántos eran impuestos antes y cuántos son ahora? Responde la periodista: antes, el 33%, y ahora un poco más del 10%. Es decir, ahora con la rebaja del IVA y el impuesto de la electricidad, y la eliminación del impuesto de producción, se ha reducido al 10%.