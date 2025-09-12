Albania apuesta por la inteligencia artificial: así es Diella, la 'ministra' que acabará con la corrupción del país

¿Por qué es importante? Diella asumirá la responsabilidad de adjudicar contratos del Gobierno y empresas privadas, garantizando procesos transparentes y libres de manipulación, con el objetivo de acabar con la histórica corrupción que frena su proceso de adhesión a la UE.

Albania acaba de hacer historia: una inteligencia artificial es ahora ministra. Se llama Diella, que significa "sol" en albanés, y será la encargada de gestionar todas las licitaciones públicas del país, desde obras estatales hasta proyectos de empresas privadas.

Lo curioso es que Diella no empezó en política. Su primer trabajo fue como asistente virtual en la plataforma e-Albania, donde ayudaba a ciudadanos y empresas a tramitar documentos y acceder a servicios del Gobierno. Allí, Diella ya había emitido más de 36.000 documentos digitales y prestado cerca de 1.000 servicios, agilizando trámites y evitando errores humanos.

Ahora, como ministra, tendrá la responsabilidad de adjudicar contratos públicos, algo que en Albania ha estado históricamente rodeado de corrupción. De hecho, este país balcánico ha sido señalado en múltiples ocasiones por escándalos de licitaciones amañadas y blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas y armas.

El primer ministro Edi Rama explicó que Diella permitirá que las licitaciones sean "100% libres de corrupción" y que los fondos públicos sean "totalmente transparentes". Según Rama, la IA podrá incluso reclutar talento de todo el mundo, algo que ningún humano había logrado hasta ahora.

En la presentación del nuevo gabinete, Rama destacó: "Diella es el primer miembro del Gobierno que no está presente físicamente. Está creada virtualmente por Inteligencia Artificial y será la encargada de que nadie toque las licitaciones con intereses propios".

Sin embargo, aún quedan preguntas abiertas. El Gobierno no ha explicado cómo se supervisará a Diella ni si existe el riesgo de que alguien pueda manipularla. En un país donde la corrupción ha llegado a los niveles más altos del poder, ese es un punto clave.