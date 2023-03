Miguel Bosé fue objetivo de 'fake news' en los años 90, cuando se llegó a decir que tenía sida y que había llegado a morir debido a la enfermedad. Entonces, el artista decía que un periodista le había trasladado que recibían esa noticia "cada seis meses". Fue tal la desinformación que tuvo que acudir al programa 'Queremos saber' de Antena 3 junto a Pedro Almodóvar para denunciar su situación.

"No era la primera vez", explica ya en el presente Bosé, contando el pleito que tuvo con Encarna Sánchez. "Como no tenían huevos e acusarme de drogadicto ni maricón, dijo a Encarna: '¿Sabes que me he enterado de que Miguel está enfermo de esa inombrable enfermedad?'. Le metí un pleito que gané", traslada.

Para Bosé, lo peor fue "la imagen que se dio de la enfermedad", un momento que puedes volver a ver en el vídeo que acompaña a estas líneas.