Juan del Val ha hablado acerca de la Concha de Oro que la película 'Tardes de Soledad', documental sobre la tauromaquia que se centra en la figura del torero Andrés Roca Rey. En sus palabras, el colaborador de La Roca valora el motivo por el cual se ha hecho con el galardón en Donostia.

"En una entrevista, una periodista me dijo: '¿Crees que no se va a llevar la Concha, porque dicen que se la puede llevar pero que no porque hiere sensibilidades?' Yo dije que es precisamente porque hiere sensibilidades por lo que se tiene que llevar la Concha", cuenta.

"Si no hiere sensibilidades es un arte menor"

Y explica: "Yo creo que el arte debe herir sensibilidades. Si no lo hace pienso que es un arte menor".

En ese sentido, habla de todo lo que ha rodeado al documental: "Creo en las corrientes. Que de repente, la gente con poco criterio en general lo que hace es subirse a un barco y es una corriente".

"Esta película se ha decidido, por algún motivo, que es algo que hay que ver es muy transgresora. Es verdad que la parte del toreo, del gladiador, de la lucha... es algo que si no conoces es muy impactante", afirma Del Val.