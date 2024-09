El pasado lunes se estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián el documental 'Tardes de soledad', que habla sobre la tauromaquia, poniendo el foco en la figura del torero Andrés Roca Rey. Juan del Val se pronunció en La Roca sobre este largometraje, al que no le auguraba un gran futuro.

"La gente no va a estar más de cinco minutos", auguraba, argumentando que "no le interesa ni a los taurinos ni a los antitaurinos". Sin embargo, el documental ha recibido la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián.

El colaborador de La Roca ha reaccionado hoy a este premio, y asegura que su opinión de hace una semana permanece intacta. "Me mantengo en lo que dije, a mí la película no me interesa, porque se centra en una sola parte del toreo, pero estoy encantado de que le hayan dado el premio porque abre un debate sobre los límites artísticos tanto del cine como del toreo, al que considero un arte transgresor", asegura Juan del Val.