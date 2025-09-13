Del Val, sobre Israel: "Habla bien de nosotros como país que se produzcan protestas para poner de manifiesto la barbaridad que está sucediendo"

El escritor ha afirmado de forma contundente que a él le parece "un genocidio de libro" lo que está sucediendo en Gaza. "La respuesta de Israel fue absolutamente desproporcionada", señaló.

Juan del Val ha hablado en La Roca sobre la situación en Gaza, y ha expresado que él considera que "es un genocidio de libro". "Y aquí no estamos hablando del problema entre Israel y Palestina, o de que el pueblo palestino también es víctima de Hamás, que es un grupo terrorista deleznable, sino que estamos hablando de que la respuesta de Israel es absolutamente desproporcionada", ha manifestado, a lo que ha añadido: "Esto es algo en lo que creo que todos podemos coincidir y condenar".

Así, el escrito ha defendido que le parecen "pocas todas las medidas que se tomen en contra de Israel, hacia lo que está haciendo su presidente", tras lo que ha subrayado que cree que "habla bien de nosotros como país que se produzcan protestas para poner de manifiesto la barbaridad que está sucediendo".