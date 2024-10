Juan del Val se ha puesto las pilas; el colaborador lleva meses entrenando para mejorar su condición física. Es por eso que desde La Roca le han pedido un vídeo para conocer cuál es su rutina en el gimnasio. Como se puede ver en las imágenes, el colaborador sabe lo que hace y, en seis meses, ya ha perdido 14 kilos.

Sin embargo, algunos de sus compañeros de programa le han recriminado no haber grabado el vídeo sin camiseta, como los que sube Sergio Ramos. "Pues te voy a decir una cosa: ese mismo vídeo lo tengo sin camiseta, pero me parece un poco lamentable ponerlo sin camiseta", ha comentado Juan del Val. Después, ha añadido que Nuria Roca no le ha dejado mandar ese vídeo a La Roca.

"Me parece innecesario verlo sin camiseta", ha apuntado la presentadora entre risas, para después contar cómo fue el momento en el que Juan del Val grabó el vídeo.