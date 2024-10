Los retoques estéticos entre los famosos generan debate entre los colaboradores de La Roca, especialmente sobre si Nuria Roca está 'retocada' o no. Es por eso que la presentadora no tiene ningún problema en revelar sus secretos de belleza.

Nuria asegura que no se hace nada que tenga que ver con las agujas porque les tiene "pánico". "En el cuerpo me pueden cortar con una sierra mecánica, pero en la cara no, porque me da pánico. Entonces, yo me hago tratamientos: radiofrecuencia… todo lo que haya", explica Nuria Roca.

El único tratamiento que se ha hecho en su vida que implique agujas es un tratamiento de plaquetas. "Yo me puse plaquetas de sangre, porque era una agujita muy pequeña y porque la sangre era mía. Y dije: 'Esto tiene que ser natural'".