Usar mucho tiempo el móvil mientras estamos sentados en el retrete puede causarnos hemorroides: Ricardo Moure explica por qué

El científico ha alertado en La Roca que si se pasan "semanas o meses" estando durante mucho tiempo en el retrete, esto puede "dar de sí unos vasos sanguíneos y destrozar el tejido".

El científico Ricardo Moure ha confirmado en La Roca que pasar mucho tiempo haciendo 'scroll' con el móvil mientras estamos en el retrete aumenta el riesgo de hemorroides, y ha explicado el por qué: "En el recto, hay una red de vasos sanguíneos muy finos, y cuando te sientas en váter, cae todo el peso sobre esos vasos y van reteniendo sangre".

A esto, el científico ha añadido que "cada vez que empujas, se van hinchando, por lo que si estás mucho rato, se van hinchando mucho". "Cuando estás con el móvil, no estás a lo que estás, por lo que vas haciendo varios empujoncitos, y después de semanas o meses haciendo eso, se da de sí, destroza el tejido y salen hemorroides", ha indicado el experto, quien ha recomendado que "hay que ir al váter como los perros: lo haces y te vas", un consejo con el que Juan del Val ha mostrado su desacuerdo.