La tristeza de Ruth Galán (Sindicato de Inquilinas) tras la muerte de Maricarmen: "Pasó lo que llevábamos años luchando para que no pasara"

La portavoz del sindicato ha expresado que "ha quedado demostrado que el rentismo mata y que las estructuras que lo sujetan y lo avalan hacen que esto ocurra".

Ruth Galán, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha expresado en La Roca su tristeza por la muerte de Maricarmen. "Llevamos unas semanas muy duras. Ha pasado lo que llevamos años luchando para que no pasara", ha manifestado, tras lo que ha contado que el otro día se despidieron de la octogenaria y que fue "una despedida muy honorable y muy respetuosa", la que, ha dicho, "se merecía dentro de todo lo que ha ocurrido que no se merecía".

Así, la portavoz del Sindicato de Inquilinas ha afirmado que "ha quedado bastante demostrado que el rentismo mata y que las estructuras que lo sujetan y lo avalan hacen que esto ocurra". "Y, a partir de este momento, nos vamos a centrar total y absolutamente en la huelga general. Creemos que con esto vamos a conseguir llegar a obtener derechos y a que no haya ni una sola Maricarmen más", ha subrayado.

En lo referente a la acampada en Sol, Galán ha señalado que el sindicato está allí "participando de manera activa como cualquier otro colectivo", aunque ha apostillado que es cierto que están dedicando sus "fuerzas a construir la huelga del 11 de noviembre". "Estamos bajando a los barrios de nuevo, estamos en nuestras asambleas y estamos tejiendo redes vecinales, también en conversación con otros grandes sindicatos para que sea una huelga masiva, porque al final este es un problema real y transversal", ha concluido.

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