Óscar cuenta en La Roca que ha tenido que empezar de cero e irse a vivir a casa de sus padres al no dar con un alquiler económico, a pesar de que lleva siete años con contrato fijo. "Intenté buscar un alquiler más económico y pequeño. Pero pasaba al revés: iba subiendo", reconoce.

Aunque reconoce que sus hijos se han adaptado bien al cambio, asegura que no le quedaba otra opción. "Determinamos que para poder tener para comer, teníamos que volver a casa de mi madre. Hablamos con ella, y ahí estamos", explica.

En este sentido, denuncia que las cosas están fallando porque no hay demanda de vivienda y tampoco se facilita la vivienda vacía: "Vivienda no hay para la demanda que hay en el mercado, y la que hay no se está facilitando; hay vivienda vacía".