La nueva temporada de La Roca, este domingo, ha comenzado con fuerza. Los diferentes colaboradores han relatado cómo han vivido estas últimas vacaciones estivales, pero el testimonio de Juan del Val ha dejado atónita a Nuria Roca.

"Mi verano ha sido fantástico, tranquilo. He estado escribiendo y lo recuerdo como uno de los últimos mejores veranos de mi vida", ha expresado Del Val, ante lo que la presentadora ha puntualizado, sorprendida: "¡Pero si prácticamente no nos hemos visto!".

Del Val ha señalado, a continuación: "Ha sido un verano maravilloso porque he estado muy solo y no hemos tenido la oportunidad de discutir". Es más, el colaborador se ha atrevido a relatar una bronca en el pasado con Nuria Roca en la que ésta le llegó a decir: "es que tú, Juan, respiras mucho". No te pierdas este momentazo y mira el vídeo que acompaña a estas líneas.