En 'el amargao de Twitter', la sección de Juan del Val en La Roca, el presentador mostró los mensajes que recibió contra Nuria Roca durante la emisión del programa.

Como puedes ver en el vídeo de arriba, la presentadora no dudó en responder con cierta ironía a las críticas por su físico. "Estoy ofendidísima ahora mismo, ¿qué necesidad hay de decir estas cosas?", exclamó Nuria Roca, que también contestó tajante a los comentarios sobre sus arrugas: "Perdona, no tengo 50 años, ¿qué necesidad tenemos de adelantarnos al futuro? A mí no se me notan las arrugas".

