Los despistes, las pequeñas meteduras de pata o los 'incidentes' en el ámbito laboral son completamente normales, pero los espectadores de La Roca ya saben que si algo le sucede a Sara Ramos, se convierte de repente en una anécdota divertidísima que no hay que perderse.

Quizá por ello Juan del Val no desaprovecha la oportunidad de 'chivarse' de lo que ha ocurrido durante la pausa publicitaria en cuanto vuelven a estar en directo. "Me gusta que la gente sepa de nosotros, sepa que nos pasan cosas", dice antes de invitar a la colaboradora a contar su historia. "Pues he aprovechado para ir al baño y bueno, pues se me ha caído mi micrófono a la taza del váter. La petaca entera. He tirado mi micrófono al váter y he dejado la pila dentro porque no he querido meter la mano", confiesa.

"Pero, la petaca va con un cable. No habrás tenido que meter la mano, habrás pescado", le dice Nuria Roca. "Pues, Nuria, a lo mejor he metido un poco de mano", reconoce ante los gestos de disgusto de sus compañeros. "Tienes a todo el equipo de sonido contento", le reprocha la presentadora. "Han sido majísimos. Me han dicho que pasa mucho más de lo que yo creo", intenta defenderse.