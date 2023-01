Nacho García ha compartido en La Roca un vídeo viral en el que dos mujeres entran en pánico porque les entra un bicho en el coche. A pesar del cómico momento, se puede ver que entra en verdadero pánico. Un hecho que, aunque no lo parezca, es más común de lo habitual. "A mí no me hace gracia", ha expuesto Sara Ramos.

Y es que ella misma sufrió una anécdota que le trae malos recuerdos: "A mí me pasó que iba un verano en el coche y se metió una avispa y me picó en...", ha lamentado para después concretar: "En la entrepierna muy abajo. Yo estaba conduciendo y no podía soltar las manos del volante. Iba en bikini, íbamos a bañarnos".

Sin embargo, no fue nada que su padre no pudiera solucionar con rapidez: "Al llegar a casa, cortó una patata, me la frotó en el... y se me pasó rápido", ha indicado entre risas. Puedes ver el divertido momento en el vídeo principal de esta noticia.