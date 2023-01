Que Matías Prats es un periodista referente en España no es desvelar ninguna novedad, pero no siempre se encuentran casos tan manifiestos. Resulta que en casa de nuestra compañera Sara Ramos (Zamora, 1988), cuando empezaba el informativo de Prats, se ordenaba silencio. Así que desde pequeña entendió que debía seguir sus pasos: "Yo decía: 'si me tengo que callar para que hable ese señor, yo quiero ser ese señor'".

Desde su más temprana edad, Ramos lo tuvo clarísimo: quería ser periodista. Y así lo ha demostrado en laSexta desde su llegada en 2017, como vemos en el vídeo que encabeza estas líneas, en el que repasamos toda su trayectoria en esta casa. La primera imagen, en la que Helena Resano le da paso, fue su primer paso en directo, en diciembre de ese año.

Aquí donde la ven, en poco más de un lustro ha cambiado y mucho: entró sin saber "hacer nada" de tele, como ella misma asegura, pero en cinco años y medio le ha dado tiempo a ser redactora de Sociedad, colaborar puntualmente en Al Rojo Vivo, Más Vale Tarde y laSexta Clave, copresentar laSexta Noche y pasar las tardes de cada domingo en La Roca.

No es de extrañar una vez que conoces el ímpetu y la energía de esta zamorana que empezó a trabajar en medios desde el primer año de carrera. Solo que, salvo tres meses de prácticas, toda su experiencia había sido en radio. Y un verano de 2017 cayó aquí "muerta de miedo": "Los primeros meses estaba perdidísima".

Pero esa inexperiencia del principio no la achantó: "Si te pones y echas horas, aprendes. Me sigo poniendo nerviosa, pero no es la inseguridad del principio".

Desde el comienzo ha sido redactora de Sociedad en el informativo de laSexta Noticias, una sección que te exige aprender de todo y en la que tan pronto cubres un suceso, como el tiempo, como la Lotería de Navidad, como una pandemia. Porque, como sabrán nuestros espectadores y lectores, Sara Ramos ha sido la cara que, día a día, ha analizado y contado cada uno de los miles de datos que nos llegaban sobre el coronavirus. Contagios, muertes... Un alud de información que la motivaba para construir cada día nuevas historias: "Llegabas a casa y seguías currando porque había tanta información... Hacíamos miles de entrevistas, todos los días encontrábamos cosas nuevas", apunta.

En pandemia fue también la primera vez que estuvo en directo en plató, en Más Vale Tarde: "Ese día pensé que me iba a desmayar. Luego vi que en directo me daba menos miedo", añade. Y tanto le gustó, que acabó copresentando laSexta Noche junto a Hilario Pino en el verano de 2021, como recordamos en el siguiente vídeo.

Por si fuera poco, después llegó la Roca, esta vez también los domingos. Nos cuenta Ramos que Nuria Roca la contactó cuando iba a empezar el programa: habían hecho radio juntas y la presentadora quiso contar con ella desde el principio. Un programa que, como vemos en el vídeo, le ha permitido salir de la seriedad del informativo: "Tocas otros temas y da pie a divertirse, encima son mis amigos así que me siento como en casa", asegura.

Para Ramos, también laSexta ha cambiado desde que ella entró: "Creo que sigue siendo referente informativo absoluto, pero ahora somos y vamos hacer ser mucho más digitales", asegura.

Solo seis años después, una termina contando antes los programas por los que no ha pasado en esta casa -hasta Dani Mateo la ha entrevistado para Zapeando-. Pero, cómo no, había que posar la tradicional pregunta de esta sección: ¿qué te queda por hacer, las campanadas? Parece que duda, pero no: "No sé qué arte tendría yo dando las campanadas, pero yo quiero hacer todo, ¡lo que me echen!", afirma entre risas. Lo que nos hubiéramos perdido de no tener que callarse para ver a Matías Prats.