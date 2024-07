Nuria Roca plantea la siguiente situación a todos sus colaboradores para generar un poco de debate a rededor de la exposición que sufren los famosos cuando dan una exclusiv, independientemente de que sea cobrando o sin cobrar

"Imaginaos una exclusiva donde no se cobra", pide la presentadora de La Roca. Automáticamente, Juan del Val contesta que "Una exclusiva que no se cobra se llama entrevista". Una opinión que difiere con la de Marta Bolonio, redactora jefa de 'Semana', tal y como se muestra en el video. Por otro lado, Sara Ramos ha querido preguntarle a la periodista de 'Semana': "¿Por qué hacen una exclusiva sin no cobran?".

Por su parte, Bolonio le contesta diciendo que lo hacen en forma de promoción. "Para que la gente sepa que han sacado un disco, les viene muy bien salir en una revista. A lo mejor cuenta dónde se van de vacaciones y después anuncian que en septiembre sacan nuevo disco", explica la redactora jefa de la citada revista.

