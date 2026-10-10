El repaso de Nacho
La reacción de Nacho García tras saber que Sydney Sweeney y Marilyn Monroe son primas novenas: "El mismo parecido que yo con los genitales de Juan del Val"
Nacho García ha reaccionado a la "noticia" diciendo que, con ese 'parentesco', no son familia.
Esta semana se ha conocido que Marilyn Monroe y Sydney Sweneey son primas novenas. Ante esta 'noticia', Nacho García ha mostrado su indignación en El Repaso de Nacho recalcando que este dato no es noticia.
Porque, como ha explicado, una prima o una prima segunda tienen un parentesco cercano, pero ha mostrado un gráfico de lo que supone ser primas novenas: tener en común un "tataratataratataratataratataratatarabuelo": "Estoy hablando ya de 300 años".
"Mismo parecido que tengo yo con los genitales de Juan del Val. Ninguno. Genéticamente no tienes que tener nada en común con tu prima novena", ha afirmado García enfatizando que esto no es noticia.
"¿Tú sabes cuántas veces he visto con los grafistas que tataratataratataratataratataratatarabuelos está bien escrito? No sois familia. Si no, somos familia todos y nadie se liaría con nadie en las fiestas de los pueblos", ha concluido.
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