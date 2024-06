Javi Calvo y Javi Ambrossi han abierto su casa a una conocida revista para enseñarles cómo es por dentro, pero Nacho García tiene "suficiente" con el principio de este vídeo de presentación. "Con ver las puertas me hago una idea del resto", dice. "¿Habéis visto el tamaño de las puertas?", destaca impresionado. Según él, este elemento "ya está diciendo dinero".

"Solo te pueden abrir la puerta si están los dos en casa, porque uno solo no la puede abrir", comenta el cómico, que las compara con las puertas de las fortalezas en del Señor de los Anillos: "Esas son más pequeñas". "Con la puerta ya me han meado en la cara económicamente hablando", suelta provocando las risas de sus compañeros de La Roca.

En cuanto a la cocina, Nacho García observa cómo "tienen una cocina dentro de la cocina para que no se manche la cocina". "Me explota la cabeza con este dato", dice el colaborador, donde opina que "tampoco les va tan bien a Los Javis si dentro de esa otra cocina no hay otra cocina". Puedes ver el cómico monólogo de Nacho García sobre el house tour de la casa de Los Javis en el vídeo principal de la noitcia. ¡No podrás parar de reír!