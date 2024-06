El verano está a la vuelta de la esquina por lo que ya es temporada de ir a hacer barbacoas a la piscina. Prueba de ello es uno de los graciosos vídeos recogidos por La Roca este domingo en el que aparece un hombre, tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, que al tratar de trasladar su barbacoa cae al agua con el objetivo incluido.

Las risas en el plató se han desatadas y el humorista Nacho García ha vaticinado que el hombre quizás "la va a limpiar después de todo el invierno guardada". Una opción que no parece muy factible y que ha hecho que el resto de colaboradores aseguraran que "la daba por pérdida", que le habían "explicado bien" lo de una barbacoa en la piscina, que "no conoce la ley de la gravedad" o es que directamente "no ha entendido el funcionamiento" del asunto.