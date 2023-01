La situación de las residencias de ancianos está en el punto de mira por testimonios como el de María González, una mujer de 93 años que lleva 12 viviendo en una residencia: "Yo no puedo ser feliz", reconoce a La Roca antes de narrar que "se ríen de una".

"Yo anoche no cené, y tampoco comí", expuso la mujer a La Roca, donde lamentó que "te metes en la cama y si te mueres pues te has muerto, porque no tienes a quien llamar". "Te tiras una hora u hora y media para llegar al baño de la cola que hay y cuando llegar allí ya te lo has hecho", ha aseverado. Puedes escuchar su duro testimonio al completo en el vídeo principal de esta noticia.