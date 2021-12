Si no has sido muy previsor y con la Nochebuena a la vuelta de la esquina aún no tienes pensado qué menú ofrecerás a los comensales, tranquilidad, porque todavía es posible preparar una cena con productos de proximidad, de calidad, saludable y barata.

La Roca ha contado con el experto nutricionista Javier García, quién ha elaborado un menú de unos 10 euros por persona con productos de agricultores y ganaderos de todas partes de España y muy sabrosa.

Para empezar, una ensalada de cogollos de Tudela con melva de Cádiz, una ensalada saciante para no pasarnos metiendo la mano a los canapés. De aperitivitos, queso manchego tierno, que es más barato, y jamón de Teruel.

El plato fuerte podría ser pavo de Marchena asado con unas zanahorias de Sanlúcar de Barrameda salteadas con mantequilla de león. Y de postre, yogur asturiano con gajos de mandarina de Valencia y pepitas de chocolate. Si aún tienes algo más de presupuesto y estás buscando algo un poco más elaborado, sigue los consejos que el nutricionista da en el vídeo principal de la noticia para triunfar con tus invitados.