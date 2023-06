Nacho García mostró en La Roca este domingo un vídeo de un niño dispuesto a tirarse por un tobogán triple. "¿No os parece el futuro que el ser humano haya inventado ya este tipo de toboganes?", se preguntó el colaborador, tras lo que Nuria Roca auguró que el niño se iba "a caer por el precipicio". "¿Se va a dividir el niño en tres partes?", expresó, por su parte, Juan del Val.

Tal y como puedes ver en el vídeo principal que acompaña a esta noticia, el niño, tras tirarse, acaba golpeándose la entrepierna y cayendo desde lo alto al suelo. "Podría estar media hora viendo este vídeo", comentó Nacho García tras ver las imágenes, a lo que añadió: "Los niños son de goma, no pasa nada". "Al niño no lo habéis podido localizar, ¿verdad?", dijo entonces la presentadora de La Roca, a lo que García respondió: "No, pero creo que está bien".