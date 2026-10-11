Pilar Vidal realiza el 'swing test' para comprobar si 'siente' los alimentos: "Esto no tiene ninguna base científica"

La periodista ha hecho la prueba con una magdalena y dos plátanos y, según el test, puede comer ambos alimentos.

Con las redes sociales cada cierto tiempo hay una nueva tendencia que sigue. Una que está realizándose en Estados Unidos es el 'swing test', basado en una ciencia que se llama kinesiología que lo que estudia es el movimiento del cuerpo humano.

Pues una influencer estadounidense ha asegurado que, al apoyarte un alimento en tu pecho, según se balancee significa cuál le sienta mejor a tu cuerpo. En el caso de que te inclines hacia adelante, tu cuerpo estaría diciendo que sí y, si fuera hacia atrás, justo lo contrario.

Tras ver cómo lo hacía la influencer, Pilar Vidal ha decidido realizar el 'swing test' con una magdalena y dos plátanos. Al hacerlo, en ambas ocasiones se ha inclinado hacia adelante, lo que significa que su cuerpo sí dice que le sientan bien esos alimentos.

Ahora bien, la periodista ha reconocido que se ha inclinado intencionadamente en la prueba: "Esto no tiene ninguna base científica".

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