La nueva paternidad de Bertín Osborne ha sido eclipsada por las últimas noticias sobre su situación económica. La revista Lecturas explica que la casa que el presentador tiene en Sevilla estaría hipotecada por más de cuatro millones de euros.

"Las dos deudas están reconocidas", asegura Pilar Vidal, y explica que tiene una con el banco y otra con Hacienda. Ante estas últimas informaciones, el cantante ha preferido mantenerse en silencio, algo muy común en él. "Habla de lo que quiere", puntualiza la colaboradora y periodista del diario ABC.

"Yo no digo que le vaya mal. Hasta hace poco tenía un programa de éxito, pero en el mundo de la música no está en su mejor momento. No tiene ni una gira, ni merchandising. No está en su mejor momento", apunta la colaboradora.