Pilar Vidal desvela la 'June Theory', la teoría viral que asegura que junio es el mejor mes del año para encontrar el amor

La periodista ha explicado en La Roca que esta corriente sostiene que el sexto mes del año concentra algunos de los acontecimientos más positivos a nivel personal, especialmente en el terreno sentimental y romántico.

Después de sorprender a los colaboradores de La Roca con la tendencia de los gimnasios faciales, Pilar Vidal volvió a fijarse en las redes sociales para hablar de otra teoría que está ganando cada vez más popularidad en TikTok: la llamada 'June Theory' o teoría de junio.

La periodista ha explicado que esta corriente sostiene que el sexto mes del año concentra algunos de los acontecimientos más positivos a nivel personal, especialmente en el terreno sentimental y romántico. "Todo lo bueno que te tiene que pasar en el año te pasa en junio", resume Vidal, dejando claro que ella es una firme defensora de esta teoría viral.

Según explica la colaboradora, la 'June Theory' se ha convertido en una de las tendencias más comentadas en redes sociales. Sus seguidores defienden que junio es un periodo especialmente favorable para iniciar relaciones, conocer a nuevas personas o vivir cambios importantes a nivel emocional. "Es una conjetura que está ahora muy presente en TikTok", señaló Vidal, que incluso bromeó con la influencia de la plataforma en su día a día.

"TikTok para mí es el BOE", ha dicho entre risas. La periodista ha confesado además que siente una conexión especial con este mes. "Junio es mi mes", aseguró, lamentando incluso que quedaran ya pocos días para que terminara.

Así, Pilar Vidal asegura que la teoría no solo se apoya en experiencias personales compartidas en redes sociales, sino que también existen explicaciones que intentan justificar por qué junio puede generar una sensación de mayor bienestar.

Aunque el debate en la mesa ha derivado rápidamente hacia las bromas, la colaboradora defiende que hay factores relacionados con el aumento de las horas de luz, el buen tiempo y una mayor actividad social que podrían influir en el estado de ánimo de las personas.

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