Nuria Roca ha comenzado el programa desvelando que había "varios lesionados en el equipo". La presentadora ha desvelado que, al dolor de garganta que sufre Nacho García, se le suma el problema de salud que padece Juan del Val.

"Estás fatal, te acaban de infiltrar", le ha indicado al escritor tras ver cómo él aseguraba estar perfecto. De hecho, Nuria Roca ha reconocido que no sabía si Juan del Val iba a aguantar todo el programa.

Un problema de salud que el colaborador ha terminado reconociendo. "No me puedo mover y no me puedo reír", ha confesado, señalando que si lo hace le duele mucho la espalda. Por este motivo, ha pedido a sus compañeros que le cuiden. Un momento que ha aprovechado para destacar que va a hacer todo lo posible para que no se le note.