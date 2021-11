Bertín Osborne se ha sincerado en La Roca sobre las aplicaciones que sirven para ligar, recordando que incluso existe una especialmente dedicada para las personas famosas. "No sé cómo van y no voy a ponerme yo en una cosa de esas. A mí no me hace falta una aplicación, la verdad, vamos a estar claros", ha comentado.

Además, considera que ligar así a como se hacía hace 25 años es "mucho peor", "más impersonal" y "se ha perdido mucho el cara a cara". "Ahora todo el tiempo son mensajitos, llámale y díselo, que es mejor", ha concluido.