"Me ha escrito Nuria Roca por WhatsApp", anuncia Nacho García en pleno directo de La Roca. La presentadora habitual del programa, que hoy no ha podido asistir, ha mandado un mensaje para vengarse de Juan del Val tras reproducir un mensaje suyo con la voz tomada que ha provocado las risas de los colaboradores. "En el mensaje pone 'El ronquido de Juan'" y, junto a él, "ha mandado un audio".

En este vídeo puedes escuchar los ronquidos de Juan del Val que Nuria Roca ha mandado a modo de venganza que provocan las carcajadas de los colaboradores. "¡Para eso!", espeta el presentador en funciones, quien dice que se trata de "una manipulación absoluta de la realidad" porque eso fue tan solo un día que "no estaba bien". "Claro que no estabas bien, suena a estrangulado", no puede evitar reaccionar Berni Barrachina entre risas, aunque peor "tenía que estar Nuria Roca para grabar esos ronquidos".

Puedes ver esta cómica venganza en el vídeo principal de la noticia. ¡No podrás parar de reír con este momentazo!