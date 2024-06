¿Dónde está Nuria Roca? Es probablemente la pregunta que se habrán hecho muchos de los espectadores del programa al ver a Juan del Val presentar La Roca, quien no duda en bromear sobre el paradero de su mujer: "Llevaba quejándose de que no iba a librar ni un solo domingo mucho tiempo y hoy dice que se ha puesto mala", ironiza. "El caso es que me deja aquí cuatro horas y media y ella viéndonos desde la cama".

Cómo desvela Juan del Val, Nuria Roca esta mañana, "sobre las 11", se "ha venido abajo y estaba mal con la garganta, también anímicamente y con una bajada de tensión". "Se ha puesto el termómetro y marcaba 34.2º", dice el presentador en funciones, que dice que su mujer está "semimuerta".

En este vídeo, Juan del Val pone un audio que le ha mandado Nuria Roca hace tan solo un rato en el que se le puede escuchar una voz un tanto rara. "Me va a matar cuando lo escuche", dice el presentador, que no duda en mandarle un cariñoso saludo: "Un besito cariño".