Nuria Roca, sobre la triste ruptura de Ana Mena y Óscar Casas: "Ya los veíamos casados"

"Hay quienes apuntan a terceras personas, pero ellos lo han desmentido", ha explicado la presentadora en el plató de La Roca.

La ruptura amorosa de la cantante Ana Mena y el actor Óscar Casas ha estado en los últimos días en boca de muchos. "Ya los veíamos casados", ha expresado Nuria Roca en el plató de La Roca, una creencia que muchos seguidores de los artistas comparten, quienes aseguran haberse quedado 'en shock'.

"Hay quienes apuntan a terceras personas, pero ellos lo han desmentido", ha explicado la presentadora. Asimismo, ha analizado las últimas fotografías que han protagonizado las portadas de diferentes revistas cuyos protagonistas son la intérprete y el tenista Carlos Alcaraz. Pese a que algunos medios hablan de "complicidad" entre ambos, Nuria Roca ha insistido en que en las imágenes solo aparecen saludándose.

Es cierto que no se conocen las razones de la ruptura, pero la intérprete se ha mostrado visiblemente emocionada en su último concierto en Valencia tras cantar su tema 'Lárgate', una canción que habla del proceso post-separación.

Por su parte, Nacho García ha comentado que tanto el cantante como el actor son muy jóvenes y que "si se gustan ya volverán": "Son guapos como demonios, han estado dos años... No tiene ni por qué haber una razón".

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