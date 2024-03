Cristina Plaza ha mostrado en La Roca un vídeo en el que aparece un joven reconociendo que no le haría pagar la hipoteca de su vivienda a su pareja si acaban decidiendo irse a vivir juntos, destacando que intentaría llegar a un acuerdo para que colaborase con el resto de gastos.

"La casa me la voy a quedar yo, no mi pareja", ha indicado, desvelando lo que ocurriría en caso de que terminasen separándose.

Un tema que ha generado un gran debate en el programa. Nuria Roca ha reconocido que está totalmente de acuerdo con él, mientras que Nacho García ha indicado que, si te mudas con alguien que tiene una hipoteca, "o pagas algo o no pagas nada".

"El tiempo que esté, la casa es mía. Si nos separamos, echamos cuentas", ha defendido el humorista. Una afirmación con la que no ha estado de acuerdo la presentadora, que ha señalado que cuando estás enfadado no se pueden echar cuentas porque "luego no salen".