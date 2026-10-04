Nuria Roca, con "mucho miedo" de Putin tras su amenaza nuclear a la OTAN: "Estás para meterte debajo de la mesa"

La presentadora, tras escuchar al líder ruso decir que tiene más y mejores armas nucleares que Francia y Rusia, ha reconocido que Putin es alguien que le da "mucho miedo".

Rusia ha lanzado una advertencia a los países de la OTAN. Una que tiene que ver con sus armas nucleares y con el hecho de que están dispuestos a usarlas ante un ataque a su territorio. Así se las gasta el país de Vladímir Putin en medio de la guerra con Ucrania, en una amenaza que ha hecho reaccionar a Nuria Roca: "A mí esto me da mucho miedo".

Y es que la presentadora de La Roca ha reconocido que entre "Rusia y la IA" tiene cierta preocupación. "Estás para meterte debajo de la mesa", ha dicho Javier Espinosa viendo su reacción.

Una que se ha acrecentado al escuchar las palabras del líder ruso, respondiendo al armamento nuclear de Francia y de Reino Unido: "Nadie posee el poder de ataque de Rusia".

"A mí este señor me da mucho miedo", ha concluido Nuria Roca después de las afirmaciones de Putin.

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