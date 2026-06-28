Nuria Roca, al enterarse de que solo un jugador de la Selección de fútbol de Curazao es originario del país: "Pero esto es un fraude, ¿no?"

Después de Curazao, el país con menos jugadores originarios de la nación es República Democrática del Congo, algo que ha llamado la atención de Nuria Roca, que desconocía que este país jugara en el Mundial.

Millones de personas siguen a diario y desde hace semanas los partidos organizados en el marco del Mundial de Fútbol, celebrado en Estados Unidos, Canadá y México. Todo el mundo habla de lo mismo: resultados, apuestas o jugadores.

Por su parte, Jesús Espinosa ha analizado en La Roca los orígenes de algunos futbolistas. "Hay una cosa muy curiosa que ocurre en este Mundial. Solo uno de cada cinco jugadores no ha nacido en el país que representa. En concreto pasa con 289 de lo más de 1.200. En porcentaje es un 23,2%", ha explicado.

Después, Espinosa, al ver a los colaboradores impactados con estas cifras, ha desvelado que existe incluso un ranking encabezado por una de las selecciones más queridas del campeonato: Curazao.

"Curazao es una isla del Caribe de 400 km cuadrados. Es una selección que juega en este Mundial y que no tiene prácticamente ningún jugador que haya nacido ahí, solamente uno", ha comentado entre risas, a lo que Nuria Roca ha añadido: "Pero entonces eso es un fraude, ¿no?".

La mayoría de la plantilla ha nacido en Países Bajos, muy lejos del país que representan. Después de Curazao, el país con menos jugadores originarios de la nación es República Democrática del Congo, algo que ha llamado la atención de la presentadora, que desconocía que este país jugara en el Mundial.

"De los 26 jugadores que tiene este país, 20 no han nacido ahí, sino que se han mudado, han comenzado a jugar en algún equipo del territorio, etc. En España hay otro ejemplo, el del defensa Aymeric Laporte, que nació en la ciudad francesa de Agen", añade Espinosa.

Por su parte, Nuria Roca, atónita, ha preguntado: "¿Hay algún país que sea pionero en exportar jugadores", a lo que el experto ha respondido: "Sí, como Francia, con 74 jugadores que juegan en otros países".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido