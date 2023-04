'Camino' es el nuevo álbum de Niña Pastori, que visita 'La Roca' para contar cómo se ha desarrollado este proyecto y para hablar de sus más de 25 años de carrera musical. Aunque también deja una divertida anécdota, la de cómo conoció al cantante Pablo López: "Fue muy gracioso".

"Soy muy torpe", reconoce la artista, y explica que cogió un tren de alta velocidad y necesitaba ir al baño. Una vez allí, explica que había unos botones para abrir y cerrar la puerta y cuenta que creyó pulsar el de dejar asegurada la puerta, pero no era así, pues esta se abrió mientras hacía pis y la persona que apareció era el malagueño. "Las cosas que me pasan no son normales", subraya.

"Lo bueno es que llevaba una falda larga", indica, y señala que pudo reaccionar a tiempo: "Imagínate, yo sudando". "Es una situación comprometida", apunta Juan del Val.