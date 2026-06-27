Nacho García, tras ver el nuevo tinte de pelo de Álvaro Morata: "Está confundiendo las señales"

El colaborador ha aseverado que "de toda la vida de dios cambiarse el color del pelo es cuando te divorcias" pero el jugador y Alice Campello han roto y vuelto tantas veces que el delantero "está confundiendo las señales".

El repaso de Nacho García de esta semana ha consistido en los famosos a los que no entiende el colaborador. Y ha comenzado con Álvaro Morata y Alice Campello, que han subido una fotografía juntos en la que ha destacado el cambio de pelo del jugador, que se ha tintado de rubio.

"¿Pero estáis juntos o no? Porque de toda la vida de dios cambiarse el color del pelo es cuando te divorcias", ha reaccionado el colaborador al ver la imagen de un Morata rubio.

Por ello, ante la situación sentimental de ambos después de haber roto su relación y vuelto en varias ocasiones, Nacho García asegura que "Morata está confundiendo las señales".

"Llega un momento en que Morata y Alice se mirarán y se dirán '¿pero ahora mismo estamos juntos o no?", ha aseverado.

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