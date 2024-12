Nacho García y el 'simpa' de la boda de la princesa Marta Luisa y el chamán: "Cinco vales por persona... huele a 'ratón"

Nacho García ha dedicado uno de sus 'repasos' semanales a la boda de la princesa Marta Luisa de Noruega y el chamán Dureck Verret. No solo por sus pintorescos invitados, sino porque la pareja se ha marcado un 'simpa' con los proveedores de su enlace.

"Estuvo el Ringo Starr noruego, una persona que si veis de cuerpo entero estoy seguro de que no lleva pantalón. Me decepcionaría si lleva ropa interior. Estos otros dos tienen pinta de conceder tres deseos. Ella lleva un color de pelo que es ilegal en 53 países. Estos no sé quiénes son pero ojalá me adopten. Ese homenaje a Austin Powers...", cuenta en La Roca.

Luego, a lo de la pasta: "Deben casi 800.000 coronas. Coronas. ¿Los céntimos son coronitas? Al cambio son 70.000 euros. No había barra libre. Daban cinco vales por persona... ahí ya huele a 'saca el queso ratón'. Y duró tres días. No me salen las cuentas. ¡Paga la boda, Marta Luisa!"