Nacho García no ha podido ser más claro en La Roca sobre los famosos e influencers que están yendo a Valencia por la DANA. El humorista, en el programa que presenta Nuria Roca, puso prácticamente de acuerdo a toda la mesa con su reflexión.

"Famosos de verdad, vale. Pero los influencers de medio pelo... Si tú ganas más de lo que ayudas estás sacando partido", afirmó García en medio del debate.

Y además añadió algo más que importante: "Por cada like que me des, dono no sé cuánto. Estás buscando likes".