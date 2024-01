Nacho García se mostró muy duro con Jeremy Allen White cuando salieron las primeras imágenes del actor besándose con Rosalía. En ese momento, el humorista le pedía a Jeremy Allen que pusiese un poco más de "intención" al darle cariño a la cantante, tachándole de ser un poco pasota.

Ahora, tras las nuevas imágenes que han salido de ambos besándose, el humorista ha confesado que ya no piensa lo mismo de él. "Nada de lo que haya dicho tiene validez ya, retiro lo que dije sobre su pasotismo", ha indicado.

De esta forma, Nacho García ha señalado que cree que no existe una manera mejor de besar a una persona. "Fíjate cómo le coge la cabeza y le besa como si fuese un colibrí", ha indicado. Sin embargo, sí que hay un detalle de Rosalía que le ha llamado la atención. "Ella no suelta las llaves, no se termina de fiar", ha destacado.